После драки у «Абу-Даби плаза» индийцы покинули РК

«Сокращены сроки пребывания и выданы выездные визы 61 гражданину Индии, работавшим на территории объекта “Абу-Даби Плаза”, которые покинули Казахстан», — говорится в сообщении.

Руководство компании Arabtec Holding PJSC также ранее информировало, что примерно 60 иностранных рабочих после нашумевшего конфликта покинут страну за нарушение дисциплины и общественного порядка.