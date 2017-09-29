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17:41 (мск), источник: 365info.kz

После драки у «Абу-Даби плаза» индийцы покинули РК

После массовой драки на КПП строящегося комплекса «Абу-Даби плаза» 61 гражданин Индии уехал из Казахстана, сообщает Tengrinews.kz.

«Сокращены сроки пребывания и выданы выездные визы 61 гражданину Индии, работавшим на территории объекта “Абу-Даби Плаза”, которые покинули Казахстан», — говорится в сообщении.

Руководство компании Arabtec Holding PJSC также ранее информировало, что примерно 60 иностранных рабочих после нашумевшего конфликта покинут страну за нарушение дисциплины и общественного порядка.

Напомним, вечером 2 сентября индийские рабочие на контрольно-пропускном пункте строящегося объекта подрались с охранниками-казахстанцами.

Это происшествие имело серьезный резонанс.

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