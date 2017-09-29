После драки у «Абу-Даби плаза» индийцы покинули РК
После массовой драки на КПП строящегося комплекса «Абу-Даби плаза» 61 гражданин Индии уехал из Казахстана, сообщает Tengrinews.kz.
После массовой драки на КПП строящегося комплекса «Абу-Даби плаза» 61 гражданин Индии уехал из Казахстана, сообщает Tengrinews.kz.
«Сокращены сроки пребывания и выданы выездные визы 61 гражданину Индии, работавшим на территории объекта “Абу-Даби Плаза”, которые покинули Казахстан», — говорится в сообщении.
Руководство компании Arabtec Holding PJSC также ранее информировало, что примерно 60 иностранных рабочих после нашумевшего конфликта покинут страну за нарушение дисциплины и общественного порядка.
Напомним, вечером 2 сентября индийские рабочие на
Это происшествие имело серьезный резонанс.