Пулково временно вывел из эксплуатации часть трапов после падения женщины и ребенка

Об этом в пятницу сообщила
«В настоящее время ВВСС проводит внутренне расследование по факту инцидента и оказывает все необходимое содействие государственным контролирующим и следственным органам», — сказано в сообщении.
Все автотрапы такой же марки в Пулково временно выведены из эксплуатации, ведется проверка их исправности. Автотрап, задействованный в инциденте 28.09, выведен из эксплуатации и передан на техническую экспертизу для выявления причины поломки.
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Ранее в пятницу сообщалось, что годовалая девочка, которая вместе с матерью пострадала при падении с трапа во время выхода из самолета в петербургском аэропорту Пулково, после операции остается в реанимации в тяжелом состоянии. Ей была сделана операция.
Инцидент, в котором пострадала девочка, произошел в четверг около 19:00 мск при выходе пассажиров из самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», прибывшего из столицы. Секция трапа между самолетом и лестницей провалилась, пострадавшие упали с высоты более трех метров.