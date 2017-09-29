Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полицейские без жилья напомнили Путину о миллиардах на Крым
Насколько хорошо вы разбираетесь в лекарствах: тест
Срочный ужин: ситуация в Сирии заставила Путина уехать к Эрдогану
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Киев назвал ответственных за пожар на складе боеприпасов
Что думают о фильме «Матильда» посмотревшие его депутаты«Как история с Pussy Riot нанесла ущерб либеральному направлению, так и травля “Матильды” — патриотическому»
Полицейские без жилья напомнили Путину о миллиардах на Крым
Половина мира требуют урезать права России в ООН
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
Квитко надела купальник, не скрывающий почти ничего - СМИ
Ковитиди: Порошенко «получил удар» от Путина
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Савченко назвала версию причины взрывов боеприпасов под Винницей
СМИ показали полет ракет Х-101 из кабины пилотов
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
Власти сообщили о «максимальной доступности» жилья
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
8В Москве открыли памятник Калашникову
17:53 (мск), источник: ТАСС

Пулково временно вывел из эксплуатации часть трапов после падения женщины и ребенка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Аэропорт Пулково временно вывел из эксплуатации часть автотрапов для проверки их исправности после падения с верхней части трапа женщины и ребенка, которое произошло в аэропорту Санкт-Петербурга накануне вечером.

Об этом в пятницу сообщила пресс-служба «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС).

«В настоящее время ВВСС проводит внутренне расследование по факту инцидента и оказывает все необходимое содействие государственным контролирующим и следственным органам», — сказано в сообщении.

Все автотрапы такой же марки в Пулково временно выведены из эксплуатации, ведется проверка их исправности. Автотрап, задействованный в инциденте 28.09, выведен из эксплуатации и передан на техническую экспертизу для выявления причины поломки.
Пресс-служба «Воздушные ворота Северной столицы»

В пресс-службе добавили, что управляющая компания аэропорта «находится на связи с семьей пострадавших и окажет пассажирам всю необходимую помощь».

Ранее в пятницу сообщалось, что годовалая девочка, которая вместе с матерью пострадала при падении с трапа во время выхода из самолета в петербургском аэропорту Пулково, после операции остается в реанимации в тяжелом состоянии. Ей была сделана операция.

Инцидент, в котором пострадала девочка, произошел в четверг около 19:00 мск при выходе пассажиров из самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», прибывшего из столицы. Секция трапа между самолетом и лестницей провалилась, пострадавшие упали с высоты более трех метров.

Северо-Западное следственное управление СК на транспорте возбудило по факту происшествия уголовное дело по статье 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Путин принял отставку Красноярского губернатора Толоконского
В Приамурье военнослужащий убил двух бойцов и офицера
В Приамурье военнослужащий убил двух солдат и офицера
Путин принял отставку губернатора Красноярского края
Порошенко поручил подать в суд на Россию из-за Крымского моста
Умерла двукратная олимпийская чемпионка Людмила Белоусова
10 главных событий российской кампании в Сирии (фото)
«ВИМ-Авиа» возглавил бывший гендиректор «Трансаэро»
Беспошлинный порог для интернет-покупок могут снизить в 50 раз
Спорт
«Зенит» Манчини растёт. Вывод о лидере РФПЛ после игры с басками У Роберто Манчини прогрессирует даже «старик» Иванович, а Андрея Лунёва пора попробовать в роли первого номера сборной России
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
ВС отменил петербургский закон о капитальном ремонте
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь