Пулково временно вывел из эксплуатации часть трапов после падения женщины и ребенка

Об этом в пятницу сообщила пресс-служба «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС).

«В настоящее время ВВСС проводит внутренне расследование по факту инцидента и оказывает все необходимое содействие государственным контролирующим и следственным органам», — сказано в сообщении.

Все автотрапы такой же марки в Пулково временно выведены из эксплуатации, ведется проверка их исправности. Автотрап, задействованный в инциденте 28.09, выведен из эксплуатации и передан на техническую экспертизу для выявления причины поломки. Пресс-служба «Воздушные ворота Северной столицы»

В пресс-службе добавили, что управляющая компания аэропорта «находится на связи с семьей пострадавших и окажет пассажирам всю необходимую помощь».

Ранее в пятницу сообщалось, что годовалая девочка, которая вместе с матерью пострадала при падении с трапа во время выхода из самолета в петербургском аэропорту Пулково, после операции остается в реанимации в тяжелом состоянии. Ей была сделана операция.

Инцидент, в котором пострадала девочка, произошел в четверг около 19:00 мск при выходе пассажиров из самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», прибывшего из столицы. Секция трапа между самолетом и лестницей провалилась, пострадавшие упали с высоты более трех метров.