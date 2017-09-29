Под Гулькевичами машина въехала в детский автобус

Как сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, авария произошла около 9:10 на трассе Гулькевичи — Скобелевская.

По предварительным данным, 65-летний житель Краснодара — водитель Volkswagen Amarok на перекрестке не уступил дорогу автобусу ПАЗ и столкнулся с ним. В автобусе не было детей, никто не пострадал.