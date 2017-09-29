Под Гулькевичами машина въехала в детский автобус
В Гулькевичском районе 29 сентября произошла авария с школьным автобусом, в котором не было детей.
В Гулькевичском районе 29 сентября произошла авария с школьным автобусом, в котором не было детей.
Как сообщили порталу Юга.ру в
По предварительным данным, 65-летний житель Краснодара — водитель Volkswagen Amarok на перекрестке не уступил дорогу автобусу ПАЗ и столкнулся с ним. В автобусе не было детей, никто не пострадал.
«Автобус в момент аварии был без пассажиров. Сейчас полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины аварии», — добавили в