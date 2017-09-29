Пьяная пассажирка вонзила зубы в полицейского на вокзале в Краснодаре

Краснодар. 29 сентября — Новая Кубань. В отношении хулиганки возбудили уголовное дело по факту применения насилия, неопасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Инцидент произошел ночью 23 сентября. Мужчина и женщина находились в здании железнодорожного вокзала станции Краснодар-1. Оба были пьяны и громко выражались нецензурной бранью, нарушая тем самым покой других граждан.

Сотрудник линейного управления МВД России на транспорте потребовал прекратить хулиганские действия нарушителей и проследовать в дежурную часть для составления административного материала, — говорится в официальном релизе южного следственного управления на транспорте.