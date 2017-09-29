В Волгограде осужден курсант, случайно утопивший одногруппника на практике

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в Астраханском следственном отделе на транспорте, приговор вынесен в отношении Александра Евдокимова. Уголовное дело в отношении него было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По данным следствия, летом 2016 года молодые люди проходили практику в ООО Судоходная компания «Круиз». 15 июля они находились на теплоходе «Москва-187», после прогулки судно было пришвартовано, и члены экипажа его покинули. Позже курсанты вернулись на теплоход, и Евдокимов, как уточняет следствие, «действуя небрежно», толкнул в спину своего одногруппника. Тот упал в воду через борт и не смог выбраться.