В Приамурье военнослужащий убил двух бойцов и офицера

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Военнослужащий расстрелял двоих бойцов и офицера на стрельбище в городе Белогорске Амурской области, еще один военный ранен, сообщила в пятницу пресс-служба городской администрации.

«В одной из воинских частей, расположенных в микрорайоне Транспортный, произошло ЧП. На стрельбище военнослужащий расстрелял двух бойцов и офицера. Еще одного военнослужащего ранил. Он находится сейчас в госпитале», — говорится в сообщении.

По информации мэрии, стрелявший украл автомат с несколькими рожками патронов, покинул место происшествия и сейчас находится в бегах. «Правоохранительные органы убедительно просят горожан сообщать о подозрительном лице в военной форме с оружием в руках на телефон оперативного дежурного», — отмечается в сообщении.

О чрезвычайной ситуации глава Белогорска Станислав Мелюков доложил губернатору Амурской области Александру Козлову. «По поручению губернатора в Белогорске усилена охрана школ, котельных, городской больницы, административных зданий», — добавили в пресс-службе.

В горадминистрации также сообщили, что если в ближайшее время беглец с оружием не будет найден, общегородские мероприятия, в том числе приуроченные ко Дню пожилых людей, в Белогорске будут отменены.