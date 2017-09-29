В Севастополе «проштрафился» судебный пристав. Поймали на мошенничестве
В поле зрения Следственного комитета РФ в Севастополе попала
В поле зрения Следственного комитета РФ в Севастополе попала
По данным следствия, в январе текущего года обвиняемая предложила сожительнице должника за денежное вознаграждение оказать содействие в снятии запрета регистрационных действий в отношении дома должника. При этом пристав заведомо знала, что не имеет такой возможности, так как находится в декретном отпуске. Потерпевшая, полагая, что пристав в силу занимаемой должности имеет возможности оказать ей содействие, на предложение согласилась и передала 300 тысяч рублей, которые злоумышленница обратила в свою пользу, — сообщили в
На данный момент, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.