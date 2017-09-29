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19:18 (мск), источник: Вести.Ru

Крым: автобус с 50 пассажирами перевернулся из-за взрыва колеса

Причиной аварии пассажирского автобуса у Керченской переправы в Крыму стало взорвавшееся колесо. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь АНО «Единая транспортная дирекция» Елена Лосева.

Автобус вылетел в кювет и опрокинулся примерно в 10 километрах от Керчи со стороны Ленинского района. В салоне находились 50 человек, в том числе, дети. В больницу доставлены 15 человек.

«Одну женщину подняли в операционную, четыре человека — переломы ребер, ушибы. Остальных осматривают, делают снимки и все остальное, — рассказал замглавы Керчи Дилявер Мельгазиев.

В транспортной компании уже заявили, что все пассажиры были застрахованы, поэтому получат возмещение по страховому случаю. Размер страховой выплаты будет зависеть от тяжести полученной травмы.

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