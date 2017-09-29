Суд в Москве поместил под домашний арест главбуха «ВИМ-Авиа» Пантелееву

«Ходатайство следователя удовлетворить — избрать меру пресечения в виде заключения под домашний арест», — огласила решение судья Наталья Дударь.
Срок домашнего ареста установлен до 25 ноября.
Отбывать домашний арест ей предстоит в своей квартире в доме на Веерной улице, куда ее прямо из суда доставят сотрудники ФСИН. Они де будут контролировать ее передвижения с помощью электронных браслетов. Обвиняемой запрещено общаться с кем-либо, кроме следователей, адвокатов и близких родственников, пользоваться телефоном она сможет только для разговора с ними или вызова экстренных служб. Также ей запрещено отправлять письма и пользоваться интернетом.
Следователь мотивировала необходимость таких ограничений опасениями, что иначе Пантелеева сможет повлиять на других сотрудников авиакомпании, убедив их дать нужные показания. Помимо этого, в деле есть пока не установленные фигуранты.
«Обвиняемая располагает значительными финансовыми накоплениями и у нее есть загранпаспорт, она может скрыться», — сказала следователь.
Сама Пантелеева против помещения под домашний арест не возражала.