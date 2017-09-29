Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полицейские без жилья напомнили Путину о миллиардах на Крым
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Конфуз, случившийся по вине Януковича на встрече с Путиным
Поклонская ответила посмотревшему «Матильду» Говорухину
Военнослужащий убил троих сослуживцев и сбежал с оружием
Что думают о фильме «Матильда» посмотревшие его депутаты«Как история с Pussy Riot нанесла ущерб либеральному направлению, так и травля “Матильды” — патриотическому»
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Светская львица о Юлии Михальчик: не стала жертвой
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Квитко надела купальник, не скрывающий почти ничего - СМИ
Ковитиди: Порошенко «получил удар» от Путина
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Савченко назвала версию причины взрывов боеприпасов под Винницей
СМИ показали полет ракет Х-101 из кабины пилотов
Жильцам многоэтажек вернут общедомовое имущество
Отказывать в "дальневосточном гектаре" стали реже
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
12Взрыв военных складов под Винницей
20:03 (мск), источник: РИА Новости

Суд в Москве поместил под домашний арест главбуха «ВИМ-Авиа» Пантелееву

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Басманный суд Москвы заключил под домашний арест главного бухгалтера авиакомпании «ВИМ-Авиа» Екатерину Пантелееву, обвиняемую в хищении денежных средств клиентов авиаперевозчика, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА Новости

«Ходатайство следователя удовлетворить — избрать меру пресечения в виде заключения под домашний арест», — огласила решение судья Наталья Дударь.

Срок домашнего ареста установлен до 25 ноября.

Отбывать домашний арест ей предстоит в своей квартире в доме на Веерной улице, куда ее прямо из суда доставят сотрудники ФСИН. Они де будут контролировать ее передвижения с помощью электронных браслетов. Обвиняемой запрещено общаться с кем-либо, кроме следователей, адвокатов и близких родственников, пользоваться телефоном она сможет только для разговора с ними или вызова экстренных служб. Также ей запрещено отправлять письма и пользоваться интернетом.

Следователь мотивировала необходимость таких ограничений опасениями, что иначе Пантелеева сможет повлиять на других сотрудников авиакомпании, убедив их дать нужные показания. Помимо этого, в деле есть пока не установленные фигуранты.

«Обвиняемая располагает значительными финансовыми накоплениями и у нее есть загранпаспорт, она может скрыться», — сказала следователь.

Сама Пантелеева против помещения под домашний арест не возражала.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Ветеран 'Альфы' рассказал, что означает обнаружение останков Умарова
Саакашвили сделал громкое заявление о 'циничном подарке' Путина
В Приамурье военнослужащий убил двух солдат и офицера
Путин принял отставку губернатора Красноярского края
Киев подает в суд на Россию из-за Крымского моста
Умерла олимпийская чемпионка Людмила Белоусова
ЦРУ объявило набор сотрудников со знанием русского языка
Госдума проголосовала за черные списки авиапассажиров
Беспошлинный порог для интернет-покупок могут снизить в 50 раз
Спорт
«Зенит» Манчини растёт. Вывод о лидере РФПЛ после игры с басками У Роберто Манчини прогрессирует даже «старик» Иванович, а Андрея Лунёва пора попробовать в роли первого номера сборной России
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
Основатель «Мортона» построит жилье в центре Праги
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь