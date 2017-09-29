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20:19 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

На перегоне между станциями метро «Славянский бульвар» и «Парк Победы» произошло задымление

На перегоне между станциями метро «Славянский бульвар» и «Парк Победы» Арбатско-Покровской линии произошло задымление, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

Источник: РИА "Новости"

По словам корреспондента, в перегоне между станциями в сторону области сильное задымление и запах гари. Дым прошел внутрь вагона, но машинист успокоил пассажиров, сообщив о том, что задымление произошло не в поезде, а в самом тоннеле. Поезд продолжил движение. На данный момент изменения работы линии не выявлено.

По предварительным данным источника агентства, в тоннеле произошло возгорание электрического кабеля.

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