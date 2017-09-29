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21:47 (мск), источник: "Российская газета"

В Екатеринбурге эвакуация прервала концерт Агутина и Варум

Волна эвакуаций в Екатеринбурге затронула концерт Анжелики Варум и Леонида Агутина.

В пятницу вечером поступило сообщение о минировании киноконцертного зала «Космос», где выступали артисты.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на концертного директора гастролей Варум и Агутина Татьяну Ларину, певцы успели отработать 1 час 20 минут программы.

Напомним, что сегодня в Екатеринбурге из-за звонков «телефонных террористов» были эвакуированы более 20 школ и здание правительства.

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