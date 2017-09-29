В Екатеринбурге эвакуация прервала концерт Агутина и Варум
Волна эвакуаций в Екатеринбурге затронула концерт Анжелики Варум и Леонида Агутина.
Волна эвакуаций в Екатеринбурге затронула концерт Анжелики Варум и Леонида Агутина.
В пятницу вечером поступило сообщение о минировании киноконцертного зала «Космос», где выступали артисты.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на концертного директора гастролей Варум и Агутина Татьяну Ларину, певцы успели отработать 1 час 20 минут программы.
Напомним, что сегодня в Екатеринбурге