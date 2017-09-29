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20:51 (мск), источник: РИА Новости

Полицию направили на поиски срочника, застрелившего сослуживцев

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Дополнительные силы полиции направлены из Благовещенска для помощи в поисках военнослужащего Гасана Абдулахадова, застрелившего сослуживцев на полигоне в Амурской области, сообщается на сайте УМВД России по региону.

«Муниципальным отделом МВД России “Белогорский” совместно с экипажами ГИБДД выставлены дополнительные полицейские посты и патрули. Усилена охрана социально значимых объектов. Из Благовещенска направлены дополнительные силы полиции для оказания помощи в розыске вооруженного военнослужащего», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, в УМВД России по Амурской области на время розыска военнослужащего введен план «Сирена» и работает оперативный штаб. Полиция просит сообщать любые данные о возможном местонахождении подозреваемого по телефону: 02 (102) или телефону доверия УМВД: 8 (4162)594059.

ЧП произошло в пятницу на полигоне при проведении плановых ночных стрельб. Военнослужащий выпустил очередь из автомата в направлении группы ожидавших выхода на огневой рубеж. В результате происшествия офицер и два военнослужащих получили смертельные ранения. Еще двое военнослужащих доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Стрелявший с оружием скрылся с территории полигона. Командованием совместно с правоохранительными органами приняты меры по его поиску и задержанию. В качестве вероятных причин случившегося рассматриваются все версии, включая нервный срыв военнослужащего. Ранее власти сообщили, что его зовут Гасан Абдулахадов, он родом из Дагестана.

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Абдулахадов окончил Югорский государственный университет в Ханты-Мансийске по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» и был призван отделом военного комиссариата ХМАО-Югры по Нижневартовску.

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