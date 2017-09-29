Суд отправил гендиректора «ВИМ-Авиа» под домашний арест
Александру Кочневу разрешено посещать медучреждения, находясь под домашним арестом.
Александру Кочневу разрешено посещать медучреждения, находясь под домашним арестом.
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 25 ноября генерального директора компании «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева, обвиняемого в мошенничестве со средствами авиакомпании, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Кочнева меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 25 ноября», — огласила решение судья Елена Ленская.
Судья также разрешил Кочневу посещать медучреждения, находясь под домашним арестом.