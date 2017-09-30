Названо имя солдата, расстрелявшего в Приамурье сослуживцев

«Гасан Омарович Абдулахадов, родился в Кизлярском районе Дагестана 17 июня 1994 года. Звание ефрейтор. Водитель-электрик радиостанции роты связи батальона связи», — говорится в сообщении.

Что произошло

Ранее в Минобороны сообщили, что на полигоне вблизи Белогорска военнослужащий открыл огонь из автомата по сослуживцам.

В результате офицер и двое военнослужащих погибли, еще двое получили ранения.

ЧП произошло во время плановых ночных стрельб. Военные, по которым открыл стрельбу Абдулахадов, ожидали выхода на огневой рубеж.

Стрелявший скрылся

Стрелявший скрылся с территории полигона, при себе у него автомат и несколько рожков с патронами.

В Белогорске усилены меры безопасности. В настоящее время военные вместе с правоохранительными органами пытаются его найти и задержать. «Правоохранительные органы Белогорска призывают белогорцев к предельной осторожности…», — сказано в сообщении на сайте администрации Белогорска.

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На сайте регионального управления МВД сообщается, что в Белогорск для помощи в поиске беглеца направлено подкрепление из Благовещенска. «Муниципальным отделом МВД России “Белогорский” совместно с экипажами ГИБДД выставлены дополнительные полицейские посты и патрули. Усилена охрана социально значимых объектов», — рассказали в ведомстве.

В Амурской области объявлен план «Сирена» и открыт оперативный штаб. Полиция просит передавать информацию о возможном местонахождении подозреваемого по телефону 02 (102) или по телефону доверия УМВД: 8 (4162)594059.

Пробыл в части девять дней

По данным администрации Белогорска, Абдулахадов был зачислен в воинскую часть, где произошло ЧП, девять дней назад.

Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что Абдулахадов является выпускником Югорского государственного университета в Ханты-Мансийске, он окончил вуз по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», на воинскую службу его призвал отдел военного комиссариата ХМАО-Югры по Нижневартовску.

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В свою очередь, источник в правоохранительных органах Дагестана сообщил РИА Новости, что у Абдулахадова нет криминального прошлого.

Возбуждено уголовное дело

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство». В Минобороны заявили, что рассматриваются все версии произошедшего, включая нервный срыв.