Названо имя солдата, расстрелявшего в Приамурье сослуживцев
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Стрельбу по сослуживцам на полигоне под Белогорском в Амурской области открыл уроженец Дагестана Гасал Абдулахадов. Об этом сообщили в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Стрельбу по сослуживцам на полигоне под Белогорском в Амурской области открыл уроженец Дагестана Гасал Абдулахадов. Об этом сообщили в
«Гасан Омарович Абдулахадов, родился в Кизлярском районе Дагестана 17 июня 1994 года. Звание ефрейтор.
Что произошло
Ранее в Минобороны сообщили, что на полигоне вблизи Белогорска военнослужащий открыл огонь из автомата по сослуживцам.
ЧП произошло во время плановых ночных стрельб. Военные, по которым открыл стрельбу Абдулахадов, ожидали выхода на огневой рубеж.
Стрелявший скрылся
Стрелявший скрылся с территории полигона, при себе у него автомат и несколько рожков с патронами.
В Белогорске усилены меры безопасности. В настоящее время военные вместе с правоохранительными органами пытаются его найти и задержать. «Правоохранительные органы Белогорска призывают белогорцев к предельной осторожности…», — сказано в сообщении на сайте администрации Белогорска.
На сайте регионального управления МВД сообщается, что в Белогорск для помощи в поиске беглеца направлено подкрепление из Благовещенска. «Муниципальным отделом МВД России “Белогорский” совместно с экипажами ГИБДД выставлены дополнительные полицейские посты и патрули. Усилена охрана социально значимых объектов», — рассказали в ведомстве.
В Амурской области объявлен план «Сирена» и открыт оперативный штаб. Полиция просит передавать информацию о возможном местонахождении подозреваемого по телефону 02 (102) или по телефону доверия УМВД: 8 (4162)594059.
Пробыл в части девять дней
По данным администрации Белогорска, Абдулахадов был зачислен в воинскую часть, где произошло ЧП, девять дней назад.
Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что Абдулахадов является выпускником Югорского государственного университета в
В свою очередь, источник в правоохранительных органах Дагестана сообщил РИА Новости, что у Абдулахадова нет криминального прошлого.
Возбуждено уголовное дело
По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство». В Минобороны заявили, что рассматриваются все версии произошедшего, включая нервный срыв.
Министр обороны Сергей Шойгу направил в Амурскую область комиссию во главе с начальником Главного штаба Сухопутных войск. Военная прокуратура Восточного военного округа начала проверку.