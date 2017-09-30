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08:45 (мск), источник: ДЕЙТА

Преступник, бежавший из-под стражи в Приморье, задержан

Беглый преступник задержан сотрудниками правоохранительных органов в Приморье, об этом «Deita. ru» сообщил в УМВД России по Приморскому краю.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что 27 сентября из-под стражи сбежал Савчук Виталий Андреевич, 24.02.1988 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража).

Сотрудники уголовного розыска обнаружили беглеца в селе Яковлевка, где он скрывался на территории частного дома в летней кухне.

На данный момент задержанный помещен в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено теперь новое уголовное дело по факту побега из мест лишения свободы лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении.

Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Таисия Масина.

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