Преступник, бежавший из-под стражи в Приморье, задержан
Беглый преступник задержан сотрудниками правоохранительных органов в Приморье, об этом «Deita. ru» сообщил в УМВД России по Приморскому краю.
Беглый преступник задержан сотрудниками правоохранительных органов в Приморье, об этом «Deita. ru» сообщил в УМВД России по Приморскому краю.
Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что 27 сентября
Сотрудники уголовного розыска обнаружили беглеца в селе Яковлевка, где он скрывался на территории частного дома в летней кухне.
На данный момент задержанный помещен в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено теперь новое уголовное дело по факту побега из мест лишения свободы лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении.
Ему грозит до четырех лет лишения свободы.
Таисия Масина.