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08:28 (мск), источник: КрымPress

Недалеко от Керченской паромной переправы перевернулся автобус. Есть пострадавшие

ДТП произошло в 3 км от Керченской паромной переправы.

На данный момент на месте событий работают специалисты экстренных служб. Травмы получили тринадцать человек, детей среди них нет — все госпитализированы.

Главная версия ЧП — водитель не справился с управлением машиной, выехал за пределы дороги и опрокинулся в кювет.

Все пострадавшие доставлены в лечебное учреждение г. Керчь.

Сотрудники ОГИБДД и МВД обеспечивали безопасность дорожного движения. Также, для работы с пострадавшими в ДТП людьми направлены психологи Крымского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Для ликвидации ДТП были задействованы от МЧС России 13 человек личного состава и 2 единицы техники, а также 9 бригад скорой медицинской помощи 2 экипажа ГИБДД и 3 экипажа МВД по г. Керчь, — сообщили в пресс-службе МЧС РФ по РК.

Автобус перевозил людей, которые стояли в очереди на паром, ожидая возобновления переправы, прекращённой из-за непогоды. Всего в нём находились 49 человек.

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