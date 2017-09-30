«Отправили здоровых детей, а вышло так». Пережившие аварию в Турции казахстанцы вернулись домой

Источник: Tengrinews

Рейсом Turkish Airlines из Антальи через Стамбул четверо граждан РК, пострадавших в ДТП, в сопровождении медиков и трех родственников приземлились в аэропорту в 5.25. Прямо с самолета их забрали несколько карет скорой помощи и увезли в алматинскую областную клиническую больницу. Все четверо казахстанцев — лежачие.

Мама одной из девушек — Асыл Сагындыковой рассказала, что всю дорогу до Казахстана молодым людям постоянно вкалывали обезболивающее.

«Мы матери, у нас сердце разрывается. Это ужасное состояние. Я даже не могу сказать. Отправили здоровых детей, а вышло так. Не по их вине. Это с каждым может произойти. Не дай Бог это у кого повторится. Чтобы у всех был дети здоровы, чтобы ни с кем такого не случалось. (…) О страховке (перед вылетом в Турцию — прим. ред.) никто не подумал. Но даже если бы были застрахованы, все равно это случилось», — поделилась Сауле Сагындыкова. Она добавила, что как минимум двоим пострадавшим потребуется не менее года, чтобы реабилитироваться.

Также женщина рассказала, кем был тот четвертый пассажир, кого не взяли на борт санавиации.

«Это девушка Алма — законная жена Нурсултана (один из четверых лежачих пострадавших — прим. ред.). У нее обе руки поломаны. Она постоянно получала уколы и в любой момент могла упасть в обморок. У ее мужа сложные травмы. Что-то с тазабедренным суставом. Поврежден седалищный нерв. Асыл и все они дружат с детства», — рассказала мама Асыл Сагындыковой.

Вместе с тем, она выразила благодарность МИД РК и лично консулу Казахстана в Турции, а также Министерству здравоохранения, СМИ и всем неравнодушным казахстанцам.