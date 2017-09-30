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07:32 (мск), источник: Tengrinews

«Отправили здоровых детей, а вышло так». Пережившие аварию в Турции казахстанцы вернулись домой

Отдыхавшие в Турции и попавшие там в крупную аварию казахстанцы прилетели в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Рейсом Turkish Airlines из Антальи через Стамбул четверо граждан РК, пострадавших в ДТП, в сопровождении медиков и трех родственников приземлились в аэропорту в 5.25. Прямо с самолета их забрали несколько карет скорой помощи и увезли в алматинскую областную клиническую больницу. Все четверо казахстанцев — лежачие.

Мама одной из девушек — Асыл Сагындыковой рассказала, что всю дорогу до Казахстана молодым людям постоянно вкалывали обезболивающее.

«Мы матери, у нас сердце разрывается. Это ужасное состояние. Я даже не могу сказать. Отправили здоровых детей, а вышло так. Не по их вине. Это с каждым может произойти. Не дай Бог это у кого повторится. Чтобы у всех был дети здоровы, чтобы ни с кем такого не случалось. (…) О страховке (перед вылетом в Турцию — прим. ред.) никто не подумал. Но даже если бы были застрахованы, все равно это случилось», — поделилась Сауле Сагындыкова. Она добавила, что как минимум двоим пострадавшим потребуется не менее года, чтобы реабилитироваться.

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Также женщина рассказала, кем был тот четвертый пассажир, кого не взяли на борт санавиации.

«Это девушка Алма — законная жена Нурсултана (один из четверых лежачих пострадавших — прим. ред.). У нее обе руки поломаны. Она постоянно получала уколы и в любой момент могла упасть в обморок. У ее мужа сложные травмы. Что-то с тазабедренным суставом. Поврежден седалищный нерв. Асыл и все они дружат с детства», — рассказала мама Асыл Сагындыковой.

Вместе с тем, она выразила благодарность МИД РК и лично консулу Казахстана в Турции, а также Министерству здравоохранения, СМИ и всем неравнодушным казахстанцам.

Напомним, всего в дорожную аварию на отдыхе попали семеро друзей из Казахстана. В том ДТП погибли четверо турецких граждан. Казахстанцы выжили, но получили травмы различной степени тяжести. Какое-то время решался вопрос об их возвращении на родину. Трое вернулись в Казахстан, но за перевозку лежащих авиакомпании просили огромные деньги. Затем стало известно, что пострадавших казахстанцев транспортируют на родину санавиацией, однако Министерство здравоохранения отказало в транспортировке четвертого пассажира, и ребята заявили, что в таком случае не полетят без него.

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