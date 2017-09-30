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07:29 (мск), источник: Informburo.kz

В Алматы студенты сломали преподавателю девять рёбер и ограбили его

Компания молодых людей похитила из дома профессора 23 миллиона тенге.

Источник: Informburo.kz

В суде Алматы на протяжении нескольких месяцев рассматривается дело об ограблении преподавателя студентами. Компания парней жестоко избила и ограбила преподавателя, сообщает телеканал «Алматы». Представив новые доказательства виновности учащихся на очередном слушании, сторона обвинения попросила переквалифицировать их действия на более тяжкое преступление.

Пятеро студентов поздно ночью ворвалась в дом профессора. Они жестоко избили преподавателя и похитили 23 миллиона тенге. Обвиняемые признались, что это было спланированное преступлению. Они заранее купили маски и перчатки. За жертвой следили несколько дней.

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Изначально в деле говорилось о получение потерпевшим лёгких травм. Но позже выяснилось, что профессору сломали девять рёбер и нанесли многочисленные ушибы.

«В прошлый раз суд настоял на повторном проведении судебной медицинской экспертизы, чтобы понять какие ещё травмы получил пострадавший Смагулов. Сегодня мы получили результаты. Поэтому поступило предложение переквалифицировать действие подсудимых на более тяжкое преступление», — пояснил судья районного специализированного суда по уголовным делам Бакытжан Бакирбаев.

Истец также требует более сурового наказания для обидчиков, которым инкриминируют статью «разбойное нападение». 65-летний профессор Агыбай Смагулов, посвятивший всю свою жизнь обучению будущих специалистов, заявил, что не ожидал такой благодарности от учащихся.

«У меня только одна просьба, чтобы это дело рассмотрели должным образом. Пока дело возбуждено по статье “кража”. Родственники подсудимых так и не вернули мне моих денег. Теперь пусть всё решит суд. Я ему верю», — заявил потерпевший Агыбай Смагулов.

Подсудимые раскаялись в содеянном и полностью признали вину. 5 октября судебные разбирательства продолжатся. Стороны примут участие в прениях.

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