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08:40 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Пьяная девушка устроила массовое ДТП в Новосибирске

Есть пострадавшие.

Сегодня ночью 4 автомобиля столкнулись на Большевистской неподалёку от «Ленты». Два человека госпитализированы.

«Девушка за рулём седана Toyota Corolla ехала со стороны Речного вокзала на очень большой скорости. Но, не справившись с управлением, она зацепила Hyundai Solaris, который двигался рядом. После этого Тойота на полном ходу влетела сзади в Mercedes-Benz E-Klasse. От мощного удара обе машины отбросило в попутный Mercedes-Benz E-Klasse. От удара оба автомобиля отлетели в Kia Mohave, стоящий на светофоре», — рассказала в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Травмы получили водитель Мерседеса и пассажирка Короллы. Оба госпитализированы. Вскоре стало известно, что виновница массовой аварии была пьяна.

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