Пьяная девушка устроила массовое ДТП в Новосибирске
Есть пострадавшие.
Есть пострадавшие.
Сегодня ночью 4 автомобиля столкнулись на Большевистской неподалёку от «Ленты». Два человека госпитализированы.
«Девушка за рулём седана Toyota Corolla ехала со стороны Речного вокзала на очень большой скорости. Но, не справившись с управлением, она зацепила Hyundai Solaris, который двигался рядом. После этого Тойота на полном ходу влетела сзади в
Травмы получили водитель Мерседеса и пассажирка Короллы. Оба госпитализированы. Вскоре стало известно, что виновница массовой аварии была пьяна.