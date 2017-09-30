Пьяная девушка устроила массовое ДТП в Новосибирске

«Девушка за рулём седана Toyota Corolla ехала со стороны Речного вокзала на очень большой скорости. Но, не справившись с управлением, она зацепила Hyundai Solaris, который двигался рядом. После этого Тойота на полном ходу влетела сзади в Mercedes-Benz E-Klasse. От мощного удара обе машины отбросило в попутный Mercedes-Benz E-Klasse. От удара оба автомобиля отлетели в Kia Mohave, стоящий на светофоре», — рассказала в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».