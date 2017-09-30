В Башкирии «Ниссан» при обгоне грузовика врезался в «Ладу Приору», пострадала семья

В группе «Дорожный патруль Уфа» предварительно сообщается, что 21-летний водитель за рулём автомобиля «Ниссан Альмера» при обгоне попутного грузовика выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с «Ладой Приорой». В салоне отечественного автомобиля находилась семья: отец, мать и их несовершеннолетняя дочь.