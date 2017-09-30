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08:04 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии «Ниссан» при обгоне грузовика врезался в «Ладу Приору», пострадала семья

УФА, 30 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Белебеевском районе Башкортостана накануне вечером на 30 километре автодороги Аксеново-Аксаково-Белебей произошло смертельное ДТП.

В группе «Дорожный патруль Уфа» предварительно сообщается, что 21-летний водитель за рулём автомобиля «Ниссан Альмера» при обгоне попутного грузовика выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с «Ладой Приорой». В салоне отечественного автомобиля находилась семья: отец, мать и их несовершеннолетняя дочь.

В больницу с различными травмами были доставлены три человека: оба водителя и 15-летняя пассажирка «Лады». Её мать от полученных травм скончалась на месте.

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