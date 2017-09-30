«Торопился проехать по открытому мосту»: в центре Красноярска автомобиль заехал на забор

Дорожные полицейские ищут водителя, который сломал пешеходное ограждение на остановке «Театр оперы и балета». По данным очевидцев, авария в центре Красноярска произошла вчера вечером.

На фотографиях, которые сделал свидетель происшествия, видно, что автомобиль завис на ограждении. Два молодых человека, предположительно водитель и пассажир, пытались снять машину. В пресс-службе ГИБДД пояснили, что к тому времени, когда инспекторы ДПС прибыли на место, автомобиля на заборе уже не было.

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В отношении пока неизвестного водителя составили два административных протокола — ему предстоит ответить за то, что он покинул место ДТП, а также за повреждение двух секций ограждения. За первое из нарушений он может лишится прав на управление автомобилем. В полиции не сомневаются, то молодого человека удастся найти в ближайшее время — на этом участке находится большое количество камер наблюдения, в том числе, входящих в систему «Безопасный город».

Красноярцев это происшествие насмешило. Они предположили, что водитель торопился одним из первых проехать по открытому вчера вечером Коммунальному мосту.