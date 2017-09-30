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08:19 (мск), источник: ДЕЙТА

Директора похоронного бюро убили на кладбище на Дальнем Востоке

В Хабаровском крае трое мужчин подозреваются в убийстве бизнесмена, об этом «Deita. ru» сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю. 7 сентября в полицию обратилась жительница поселка Мирного с заявлением об исчезновении ее 36-летнего супруга. Позже на территории…

В Хабаровском крае трое мужчин подозреваются в убийстве бизнесмена, об этом «Deita.ru» сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

7 сентября в полицию обратилась жительница поселка Мирного с заявлением об исчезновении ее 36-летнего супруга. Позже на территории кладбища поселка Чёрная речка был обнаружен автомобиль потерпевшего с разбитым пассажирским стеклом.

В ходе следствия установлено, что бывший подчиненный потерпевшего, работающий агентом ритуальных услуг, и двое его знакомых убили бизнесмена, а труп сожгли и засыпали землей. К совершению преступления мужчины 1986, 1981 и 1966 годов рождения тщательно подготовились. Они нашли автомобиль и орудие преступления, организовали встречу с потерпевшим под предлогом устройства ритуальных услуг на кладбище поселка Черной речки. Стоит отметить, что основная цель злоумышленников состояла в ограблении, а не в убийстве.

Однако бизнесмен во время нападения оказал серьезное сопротивление, поэтому был убит. Чтобы скрыть следы преступления, тело вывезли в лес, облили труп горючей смесью и подожгли, а затем засыпали землей.

На данный момент трое преступников задержаны. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Екатерина Брязгунова.

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