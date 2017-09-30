Водитель «Каптивы» на большой скорости сбил пешехода в Ташкенте

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте произошло очередное трагическое дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек.

27 сентября примерно в 18:20 водитель автомобиля «Каптива» сбил человека на улице Амира Темура возле здания «Узбекинвест». Пешеход 1991 года рождения скончался на месте дорожно-транспортного происшествия.

По словам очевидцев, водитель автомобиля на большой скорости пытался объехать автобус и сбил человека, переходящего дорогу по пешеходному переходу. При этом рядом на «зебре» находились еще четыре человека, среди которых женщина с детьми, и им чудом удалось не попасть под колеса авто.

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Следственный отдел при УВД Юнусабадского района возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 266 (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса.

Эта трагедия в очередной раз вызвала общественную дискуссию по поводу неправильного расположения пешеходных переходов на столичных дорогах, а также наплевательского отношения со стороны водителей к правилам дорожного движения.

«Я живу на Ц-5, часто вынужденно перехожу этот переход (хотя сама водитель), перехожу по правилам по сто раз смотрю на дорогу, но там действительно очень опасная зона. Останавливаются пропустить пешехода в редких случаях, чаще если видят вдалеке возле елок ГАИ, а там и дети (17 школа, 43 школа), и студенты-финансисты, и пенсионеры вынуждены ходить. Плюс таксисты левые постоянно на поворотах стоят… Хоть и водитель сама, но на этом пешеходном переходе виноваты чаще водители, к сожалению», — пишет одна из пользовательниц Сети.

«Самая первая вина — на тех людях, которым в ум пришло поставить пешеходную дорогу без светофора на одной из самих загруженных дорог. Такие пешеходные дороги в областях должны быть там, где машин мало», — отмечает другой.