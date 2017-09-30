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08:55 (мск), источник: Tengrinews

Полиция расследует обстоятельства ДТП с 6-ю погибшими на трассе Капшагай-Баканас

В столкновении автомобилей BMW и Geely, произошедшем около 60-го километра трассы Капшагай-Баканас погибли 6 человек. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщил очевидец инцидента.

Источник: Tengrinews

По его словам, 2 столкнувшиеся машины он увидел около 20.00 29 сентября 2017 года, проезжая по трассе.

«Одна машина стояла на дороге, другая — в кювете. Оба легковые автомобили», — рассказал очевидец.

В ДВД Алматинской области факт аварии подтвердили.

«Начато уголовное расследование по статье 345 части 4 УК РК “Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами”. Расследование по факту ДТП поручено сотрудникам областного управления дознания», — прокомментировали в полиции.

По словам представителей ДВД, назначены экспертизы, выясняются причины аварии.

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