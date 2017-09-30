Полиция расследует обстоятельства ДТП с 6-ю погибшими на трассе Капшагай-Баканас
В столкновении автомобилей BMW и Geely, произошедшем около 60-го километра трассы
В столкновении автомобилей BMW и Geely, произошедшем около 60-го километра трассы
По его словам, 2 столкнувшиеся машины он увидел около 20.00 29 сентября 2017 года, проезжая по трассе.
«Одна машина стояла на дороге, другая — в кювете. Оба легковые автомобили», — рассказал очевидец.
В ДВД Алматинской области факт аварии подтвердили.
«Начато уголовное расследование по статье 345 части 4 УК РК “Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами”. Расследование по факту ДТП поручено сотрудникам областного управления дознания», — прокомментировали в полиции.
По словам представителей ДВД, назначены экспертизы, выясняются причины аварии.