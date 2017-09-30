В Прикамье родные 17 лет разыскивают мужчину, пропавшего на сборном пункте

В Перми родные продолжают разыскивать Алексея Полушкина, который пропал почти 17 лет назад. Несмотря на то, что прошло много лет, близкие не теряют надежду найти мужчину.

«Я ищу родного брата Полушкина Алексея Александровича. Дата рождения — 19.12.1981 . 17 декабря 2000 года он был призван в армию и отправлен в Пермь для прохождения службы, а точнее, на Сборный пункт Военного комиссариата по Пермскому краю (микрорайон Закамск, ул. Докучаева, 46). И с конца декабря 2000 года он является пропавшим без вести!», — сообщила в соцсетях сестра Алексея Лидия.

По её словам, розыскное дело закрыли в 2016 году в связи с истечением срока давности. Женщина просит всех, кто мог видеть её брата либо знает, что произошло на сборном пункте, сообщить ей информацию.

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«Пожалуйста, напишите мне в личные сообщения. Может кто-то знает, где он. Может вы или ваши близкие были в это время на сборном пункте и что-то знаете, прошу, напишите мне! Знакомые Алёши, кто был с ним на сборном пункте, ничего не видели и ничего не знают», — отмечает Лидия.