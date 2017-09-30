В Прикамье родные 17 лет разыскивают мужчину, пропавшего на сборном пункте
Алексей Полушкин пропал в декабре 2000 года после проводов в армию.
Алексей Полушкин пропал в декабре 2000 года после проводов в армию.
В Перми родные продолжают разыскивать Алексея Полушкина, который пропал почти 17 лет назад. Несмотря на то, что прошло много лет, близкие не теряют надежду найти мужчину.
«Я ищу родного брата Полушкина Алексея Александровича. Дата рождения —
По её словам, розыскное дело закрыли в 2016 году в связи с истечением срока давности. Женщина просит всех, кто мог видеть её брата либо знает, что произошло на сборном пункте, сообщить ей информацию.
«Пожалуйста, напишите мне в личные сообщения. Может
Приметы её брата на момент пропажи: волосы