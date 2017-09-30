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10:13 (мск), источник: Sputnik.by

Из-за ДТП с автобусом на МКАД образовалась пробка

По информации очевидцев, вторым участником аварии могла быть фура, которую в районе шести утра видели на месте ДТП.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 сен — Sputnik. Авария с участием автобуса произошла рано утром в субботу на МКАД, сообщил корреспондент Sputnik.

В результате ДТП автобус съехал с проезжей части, снес металлическое ограждение и «повис». Пока неизвестно, находились ли в салоне транспортного средства пассажиры и есть ли пострадавшие.

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Из-за происшествия на МКАД образовалась большая пробка, затруднено движение в трех полосах проезжей части. По предварительной информации, ДТП случилось на участке кольцевой между съездами на улицу Кижеватова и Игуменский тракт.

По данным на 8:40, движение на внутреннем кольце МКАД затруднено.

Очевидцы также сообщили, что вторым участником аварии могла быть фура. Ее видели ранее на месте ДТП. Также на фото можно заметить, что повреждение получило металлическое ограждение, разделяющие полосы на МКАД.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

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