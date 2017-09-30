С утра в Екатеринбурге после «минирования» не работали некоторые магазины и учебные заведения

Кроме того, отменили занятия в двух учебных заведениях, сообщают пользователи в соцсетях. «Не работает «Карусель» в ТЦ «Комсомолл» (сам торговый центр работает!) и ТЦ «Сила воли» — они ждут проверок, — сообщается в паблике «Типичный Екатеринбург» «Вконтакте». — Кроме того, сегодня отменили занятия в ЕАДК и Уральский Юридический университет в корпусе на Комсомольской.

Отмечается, что позже «Карусель» в «Комсомолле» открылась.

С утра пятницы в Екатеринбурге в общей сложности «заминировали» более 80 объектов. В ГУ МВД по Свердловской области Накануне.RU сообщили, что итоги проверки по факту «минирований» будут подведены позже. «Комментарии будут даны позже. Сейчас проводится проверка, по итогам которой будет официальное заявление по поводу произошедшего. Когда эта проверка будет завершена, пока сказать не могу», — прокомментировал Накануне.RU официальный представитель ведомства Валерий Горелых.

Вчера вечером, напомним, Горелых заверил, что злоумышленники, «где бы они ни находились», будут найдены и наказаны, о чем органы власти «обязательно» проинформируют граждан.

Напомним, массовое «минирование» зданий в столице Среднего Урала началось в пятницу в районе 12.00 и продолжалось на протяжении всего дня. Первыми от «террористов» пострадали резиденция губернатора Свердловской области, здание правительства региона, а также нескольких министерств.

После этого «минирование» перекинулось на социальные объекты: школы и детские сады. Больницы «минеры» обошли стороной.

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От социальных объектов лжеминеры перешли на торгово-развлекательные центры и высшие учебные заведения. В результате в Екатеринбурге оказались «заминированы» практически все торговые центры, несколько гипермаркетов, практически все вузы и несколько колледжей.

Не обошло стороной «минирование» и Южный автовокзал.

Кроме того, «минирование» затронуло и общественный транспорт. Сотрудники правоохранительных органов проверяли салоны на наличие подозрительных предметов. Пассажиров просили выйти.

Добавим, что во всех случаях «минирования» зданий людей эвакуировали. На месте работали экстренные службы города.

Со спецобращением выступила городская администрация. Екатеринбуржцев попросили не паниковать.