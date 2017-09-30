В Калининградской области за сутки сгорели «Опель» и «Ауди»

В частности, приняты меры по ликвидации последствий:

— пожара в нежилом газосиликатном доме на улице Победы в городе Мамоново;.

— возгорания легкового автомобиля «Опель Омега» на улице Мира в городе Светлом;.

— возгорания легкового автомобиля «Ауди» на улице Суворова в Калининграде;.

— пожара в жилом девятиэтажном многоквартирном доме на улице 9-го января в городе Советске;.

— пожара в одноэтажной кирпичной бане в садовом обществе «Вишневый сад» в Калининграде;.

— пожара в нежилом одноэтажном кирпичном здании на улице Гоголя в городе Балтийске;.