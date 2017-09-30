В Калининградской области за сутки сгорели «Опель» и «Ауди»
В Калининградской области за дежурные сутки в системе МЧС, с 6 часов 29 сентября по 6 часов 30 сентября, произошло 7 пожаров.
В Калининградской области за дежурные сутки в системе МЧС, с 6 часов 29 сентября по 6 часов 30 сентября, произошло 7 пожаров.
В частности, приняты меры по ликвидации последствий:
— пожара в нежилом газосиликатном доме на улице Победы в городе Мамоново;.
— возгорания легкового автомобиля «Опель Омега» на улице Мира в городе Светлом;.
— возгорания легкового автомобиля «Ауди» на улице Суворова в Калининграде;.
— пожара в жилом девятиэтажном многоквартирном доме на улице 9-го января в городе Советске;.
— пожара в одноэтажной кирпичной бане в садовом обществе «Вишневый сад» в Калининграде;.
— пожара в нежилом одноэтажном кирпичном здании на улице Гоголя в городе Балтийске;.
— пожара в двухэтажном кирпичном здании на улице Октябрьской в городе Зеленоградске, прокомментировали в Калининграде сегодня, 30 сентября 2017 года собкору сетевой газеты Янтарный Край — Online Калининград в ГУ МЧС России по Калининградской области.