Крупный пожар под Воронежем уничтожил 20 дачных домов и хозпостроек
Возгорание случилось в Рамонском районе.
Возгорание случилось в Рамонском районе.
Крупный пожар уничтожил 20 дачных и рыбацких домиков и хозпостроек в рыбацком поселке Радчино в Рамонском районе в ночь с 29 на 30 сентября. Пострадавших нет, сообщила
Очевидец сообщил о нескольких загоревшихся домах в оперативные службы в 00:15 субботы, 30 сентября. Когда первое пожарное подразделение прибыло на место, спасатели увидели, что огонь быстро распространяется по деревянным постройкам. По данным
К месту пожара приехало подкрепление. Спасатели установили на реке Воронеж пожарную насосную станцию, которая обеспечила подачу воды подразделениям. К двум часам ночи пожарные локализовали огонь на площади более 1 тыс. кв. м. Спасатели эвакуировали четыре автомобиля из дворов и предотвратили взрывы четырех газовых баллонов. Пламя потушили около 4:00. На месте продолжается разборка и проливка завалов, работают органы дознания.