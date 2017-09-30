Крупный пожар под Воронежем уничтожил 20 дачных домов и хозпостроек

Крупный пожар уничтожил 20 дачных и рыбацких домиков и хозпостроек в рыбацком поселке Радчино в Рамонском районе в ночь с 29 на 30 сентября. Пострадавших нет, сообщила пресс-служба регуправления МЧС. На месте работали около 70 спасателей и 25 машин.

Очевидец сообщил о нескольких загоревшихся домах в оперативные службы в 00:15 субботы, 30 сентября. Когда первое пожарное подразделение прибыло на место, спасатели увидели, что огонь быстро распространяется по деревянным постройкам. По данным пресс-службы, положение осложнили позднее сообщение о пожаре, плотная застройка поселка, трудный проезд для пожарных машин, отсутствие пожарного водоснабжения и сильный ветер.