Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото
Врачи вернули сознание пациенту после 15 лет растительного состояния
Конфуз, случившийся по вине Януковича на встрече с Путиным
Звезды, которые борются сегодня с раком: как проходит лечение
Власти ДНР заявили о запуске национализированного завода «Мечела»
Что думают о фильме «Матильда» посмотревшие его депутаты«Как история с Pussy Riot нанесла ущерб либеральному направлению, так и травля “Матильды” — патриотическому»
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Светская львица о Юлии Михальчик: не стала жертвой
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Квитко надела купальник, не скрывающий почти ничего - СМИ
Ковитиди: Порошенко «получил удар» от Путина
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Савченко назвала версию причины взрывов боеприпасов под Винницей
СМИ показали полет ракет Х-101 из кабины пилотов
ВС разъяснил, в каком случае дача не достанется наследникам
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
8Эрмитажные коты нашли новый дом
10:22 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Крупный пожар под Воронежем уничтожил 20 дачных домов и хозпостроек

Возгорание случилось в Рамонском районе.

Крупный пожар уничтожил 20 дачных и рыбацких домиков и хозпостроек в рыбацком поселке Радчино в Рамонском районе в ночь с 29 на 30 сентября. Пострадавших нет, сообщила пресс-служба регуправления МЧС. На месте работали около 70 спасателей и 25 машин.

Очевидец сообщил о нескольких загоревшихся домах в оперативные службы в 00:15 субботы, 30 сентября. Когда первое пожарное подразделение прибыло на место, спасатели увидели, что огонь быстро распространяется по деревянным постройкам. По данным пресс-службы, положение осложнили позднее сообщение о пожаре, плотная застройка поселка, трудный проезд для пожарных машин, отсутствие пожарного водоснабжения и сильный ветер.

К месту пожара приехало подкрепление. Спасатели установили на реке Воронеж пожарную насосную станцию, которая обеспечила подачу воды подразделениям. К двум часам ночи пожарные локализовали огонь на площади более 1 тыс. кв. м. Спасатели эвакуировали четыре автомобиля из дворов и предотвратили взрывы четырех газовых баллонов. Пламя потушили около 4:00. На месте продолжается разборка и проливка завалов, работают органы дознания.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Отопительный сезон в Воронеже начнется 2 октября
Солдата, стрелявшего в сослуживцев, убили при задержании
Украина обвинила РФ в размещении войск в Белоруссии
Трамп назначил Тиллерсона ответственным за санкции против России
Чего добилась Россия за два года военной операции в Сирии
Туроператоры назвали дату возвращения домой клиентов «ВИМ-Авиа»
Ассанж: в Каталонии началась первая в мире интернет-война
В России официально разрешили продавать авиабилеты без багажа
Спорт
Ушла эпоха: умерла великая фигуристка Людмила Белоусова Белоусова, двукратная олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка Европы и мира, выступавшая в паре с Олегом Протопоповым, скончалась в пятницу на 82-м году жизни
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
СМИ узнали о возможных проблемах со связью в Москве из-за "Моей улицы"
Названы сроки достройки проблемного жилья в РФ
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь