Мужчина с ножом напал на прохожих на северо-востоке Москвы

«На службу “02” поступило сообщение о том, что неизвестный нападает на прохожих. Около дома 7 на проезде Якушкина неизвестный предметом, похожим на нож, нанес удары неработающему мужчине 1988 года рождения, и мужчине 1991 года рождения», — сказал собеседник агентства.