В Самарской области пропала пожилая женщина
Она ушла из дома 27 сентября.
Она ушла из дома 27 сентября.
В селе Яблоневый овраг пропала Калошина Валентина Макаровна, 83 года.
27 сентября 2017 г. вышла из дома. Дальнейшее местонахождение неизвестно, сообщает группа поиска Лиза Алерт.
Пропавшая дезориентирована.
Приметы: рост 152 см, телосложение худощавое, волосы седые короткие, глаза голубые.
Была одета: Кардиган удлиненный коричневый, колготы черные, шапка белая, платок зеленый, сапоги высокие коричневые.
Координатор поиска Алексей 89171119511. Инфорг Юлия 89053035626.