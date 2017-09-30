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10:17 (мск), источник: НИА Самара

В Самарской области пропала пожилая женщина


Она ушла из дома 27 сентября.

В селе Яблоневый овраг пропала Калошина Валентина Макаровна, 83 года.

27 сентября 2017 г. вышла из дома. Дальнейшее местонахождение неизвестно, сообщает группа поиска Лиза Алерт.

Пропавшая дезориентирована.

Приметы: рост 152 см, телосложение худощавое, волосы седые короткие, глаза голубые.

Во время загрузки произошла ошибка.

Была одета: Кардиган удлиненный коричневый, колготы черные, шапка белая, платок зеленый, сапоги высокие коричневые.

Координатор поиска Алексей 89171119511. Инфорг Юлия 89053035626.

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