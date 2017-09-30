В Караганде спасли трех детей из горящей многоэтажки

«29 сентября в 18.12 поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме по проспекту Республики, 8. Оперативно прибывшими пожарными подразделениями обнаружено горение мебели и домашних вещей в трехкомнатной квартире», — сообщила официальный представитель департамента по ЧС Карагандинской области Жанна Дауренбекова.



В ходе разведки сгоревшей квартиры пожарные обнаружили в одной из комнат тело неустановленного мужчины.



«Пожар распространился на площади 30 квадратных метров. Причины гибели мужчины и пожара устанавливаются», — сообщила Жанна Дауренбекова.



К расследованию подключились полицейские. Они выясняют, с кем жил погибший и не была ли его смерть насильственной.