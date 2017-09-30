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10:15 (мск), источник: Kazinform

В Караганде спасли трех детей из горящей многоэтажки

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Троих детей и двоих инвалидов спасли от огня пожарные в пятиэтажном жилом доме в Караганде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Горела трехкомнатная квартира. Прибывшие пожарные эвакуировали 10 человек, в том числе 3 детей и 2 инвалида.

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«29 сентября в 18.12 поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме по проспекту Республики, 8. Оперативно прибывшими пожарными подразделениями обнаружено горение мебели и домашних вещей в трехкомнатной квартире», — сообщила официальный представитель департамента по ЧС Карагандинской области Жанна Дауренбекова.

В ходе разведки сгоревшей квартиры пожарные обнаружили в одной из комнат тело неустановленного мужчины.

«Пожар распространился на площади 30 квадратных метров. Причины гибели мужчины и пожара устанавливаются», — сообщила Жанна Дауренбекова.

К расследованию подключились полицейские. Они выясняют, с кем жил погибший и не была ли его смерть насильственной.

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