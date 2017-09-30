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11:12 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области неизвестные подожгли гараж

В Волгоградской области неизвестные подожгли гараж.

ЧП произошло в Светлоярском районе Волгоградской области вчера ночью, 29 сентября. К счастью, никто не пострадал.

Как сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 21.40. В поселке Пионерский на улице Мелиоративная изнутри загорелся металлический гараж размером 2×3 метра. На место происшествия прибыли пожарные расчеты 55-й пожарно-спасательной части, которые ликвидировали возгорание в 22.13. Предполагаемая причина пожара — занесение открытого источника огня неустановленным лицом.

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