В Волгоградской области неизвестные подожгли гараж.

Как сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 21.40. В поселке Пионерский на улице Мелиоративная изнутри загорелся металлический гараж размером 2×3 метра. На место происшествия прибыли пожарные расчеты 55-й пожарно-спасательной части, которые ликвидировали возгорание в 22.13. Предполагаемая причина пожара — занесение открытого источника огня неустановленным лицом.