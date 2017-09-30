В Волгоградской области неизвестные подожгли гараж
В Волгоградской области неизвестные подожгли гараж.
В Волгоградской области неизвестные подожгли гараж.
ЧП произошло в Светлоярском районе Волгоградской области вчера ночью, 29 сентября. К счастью, никто не пострадал.
Как сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 21.40. В поселке Пионерский на улице Мелиоративная изнутри загорелся металлический гараж размером 2×3 метра. На место происшествия прибыли пожарные расчеты 55-й