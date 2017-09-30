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10:40 (мск), источник: Sputniknews.kz

Пропавшая в Акмолинской области пенсионерка обнаружена мертвой

Предварительная причина смерти — переохлаждение.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 30 сен — Sputnik. Пропавшая в лесу Акмолинской области 71-летняя пенсионерка найдена мертвой сообщили Sputnik Казахстан в департаменте внутренних дел.

Жительница города Тараз раньше жила в поселке Зеренда и приехала в гости к старой приятельнице семьи. Перед отъездом 71-летняя женщина отправилась с молодой парой в лес по грибы. В лесу они разминулись и потеряли друг друга из вида.

На поиски женщины были брошены все силы ДЧС, полиции, помогали спасателям и местные жители. Откликнулись волонтеры из областного центра, но все тщетно.

Вечером 29 сентября в 15.10 поступило сообщение, что в 10 километрах от села Викторовка Зерендинского района в лесном массиве пастух случайно обнаружил тело женщины. В ходе опознания выяснилось, что это была пропавшая 11 сентября 71-летняя Валентина Чекина.

Тело без внешних признаков насильственной смерти. Предположительная причина смерти — общее переохлаждение.

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