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11:12 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске женщина погибла под колесами иномарки

ДТП со смертельным исходом произошло в Челябинске.

Аварию зафиксировали поздним вечером накануне, 29 сентября, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Около 22:00 автомобиль BMW на перекрестке улиц Лесопарковая и Худякова сбил неизвестную женщину 55−60 лет.

«От полученных травм пострадавшая скончалась на месте», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Известно, что за рулем иномарки находился молодой человек 1997 года рождения. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия, проводится проверка.

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