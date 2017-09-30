В Челябинске женщина погибла под колесами иномарки
ДТП со смертельным исходом произошло в Челябинске.
ДТП со смертельным исходом произошло в Челябинске.
Аварию зафиксировали поздним вечером накануне, 29 сентября, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Около 22:00 автомобиль BMW на перекрестке улиц Лесопарковая и Худякова сбил неизвестную женщину 55−60 лет.
«От полученных травм пострадавшая скончалась на месте», — пояснили в
Известно, что за рулем иномарки находился молодой человек 1997 года рождения. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия, проводится проверка.