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11:26 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области «Камаз» без водителя наехал на мужчину

В Волгоградской области «Камаз» без водителя наехал на мужчину.

ДТП произошло в Нехаевском районе Волгоградской области вчера днем, 29 сентября. По вине неосторожного водителя «Камаза» пострадал другой водитель такого же транспортного средства.

Как пояснили в ГУ МВД по региону, 56-летний водитель «Камаза» остановился в селе Солонка на ул. Космонавтов у дома № 10. Поставив машину на ручник, он вышел из салона. Однако механизм ручного тормоза оказался неисправен, и машина покатилась прямо в припаркованный рядом другой «Камаз». В результате чего транспортное средство без управления наехало на 54-летнего водителя соседней машины. Мужчина с травмами был доставлен в больницу.

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