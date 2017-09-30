В Волгоградской области «Камаз» без водителя наехал на мужчину.

Как пояснили в ГУ МВД по региону, 56-летний водитель «Камаза» остановился в селе Солонка на ул. Космонавтов у дома № 10. Поставив машину на ручник, он вышел из салона. Однако механизм ручного тормоза оказался неисправен, и машина покатилась прямо в припаркованный рядом другой «Камаз». В результате чего транспортное средство без управления наехало на 54-летнего водителя соседней машины. Мужчина с травмами был доставлен в больницу.