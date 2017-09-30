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10:50 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре похитителя телефона задержали по горячим следам


Подозреваемого ранее уже судили за такое же преступление.

В отдел полицию в Самаре поступило сообщение о совершенном на улице Ставропольской преступлении. На мужчину 1984 года рождения напал злоумышленник и отобрал сотовый телефон. Благодаря тому, что сообщение о преступлении своевременно поступило в полицию, подозреваемый был задержан по горячим следам сотрудниками патрульно-постовой службы полиции неподалеку от места происшествия.

Похищенный сотовый телефон был обнаружен у задержанного. В ходе установления личности подозреваемого стало известно, что он не в первый раз попадает в поле зрения сотрудников полиции: несколько лет назад мужчина 1978 года рождения привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, сообщает облМВД.

Возбуждено уголовное дело о грабеже.

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