В Самаре похитителя телефона задержали по горячим следам

В отдел полицию в Самаре поступило сообщение о совершенном на улице Ставропольской преступлении. На мужчину 1984 года рождения напал злоумышленник и отобрал сотовый телефон. Благодаря тому, что сообщение о преступлении своевременно поступило в полицию, подозреваемый был задержан по горячим следам сотрудниками патрульно-постовой службы полиции неподалеку от места происшествия.

Похищенный сотовый телефон был обнаружен у задержанного. В ходе установления личности подозреваемого стало известно, что он не в первый раз попадает в поле зрения сотрудников полиции: несколько лет назад мужчина 1978 года рождения привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, сообщает облМВД.