В Самаре задержали находившегося в федеральном розыске осужденного

Такое поведение не могло не вызвать у стражей порядка бдительное любопытство, поэтому они остановили гражданина. Как выяснилось, мужчину — 36-летнего жителя Калужской области — в мае этого года объявили в федеральный розыск.

«Управление ФСИН по Калужской области разыскивало его как осужденного за кражу, который не прибыл к месту, указанному в предписании. Сотрудники вневедомственной охраны задержали правонарушителя. В дальнейшем он был передан инициатору розыска», — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Самарской области.