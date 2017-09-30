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11:05 (мск), источник: Publika.md

Двоих подростков подозревают в поджоге офиса Либеральной партии в Фалештах

В офисе Либеральной партии в Фалештах произошел пожар. Пламенем были охвачены все помещения, сгорели документы, мебель и техника.

Источник: Publika.md

В офисе Либеральной партии в Фалештах произошел пожар. Пламенем были охвачены все помещения, сгорели документы, мебель и техника.

Представители пресс-службы формирования утверждают, что речь идет о преднамеренном поджоге.

В полиции считают, что офис подожгли двое несовершеннолетних. Подозреваемым 11 и 15 лет.

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