Двоих подростков подозревают в поджоге офиса Либеральной партии в Фалештах
В офисе Либеральной партии в Фалештах произошел пожар. Пламенем были охвачены все помещения, сгорели документы, мебель и техника.
В офисе Либеральной партии в Фалештах произошел пожар. Пламенем были охвачены все помещения, сгорели документы, мебель и техника.
В офисе Либеральной партии в Фалештах произошел пожар. Пламенем были охвачены все помещения, сгорели документы, мебель и техника.
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В полиции считают, что офис подожгли двое несовершеннолетних. Подозреваемым 11 и 15 лет.