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11:42 (мск), источник: АиФ Уфа

Убивший Веру Фойкину житель Уфы скрывался в Индии 5 лет под видом гуру йоги

Стали известны подробности задержания находившегося в розыске Интерпола Руслана Саяхова.

Руслан Саяхов, убивший и сжёгший тело жительницы Уфы Веры Фойкиной в 2012 году, в Индии стал популярным учителем йоги, к которому шли люди из далёких мест, пишет индийское издание The Print.

Руслан Саяхов через некоторое время после бегства обосновался в индийском городе Манали штата Химачал-Прадеш. Он стал брать уроки йоги и духовности, а также отращивал бороду и волосы, чтобы изменить свой внешний вид. Затем он начал работать в разных ашрамах (религиозных обществах — прим.ред), где давал уроки йоги и медитации. Последнее место работы — центр йоги «Вашишта» недалеко от города Манали. Как пишет издание со ссылкой на свои источники, Руслан был авторитетным учителем и у него было много последователей, люди приезжали из далеких мест, чтобы учиться у него.

Руслан Саяхов был задержан 14 сентября индийскими полицейскими при выходе из консульского отдела российского посольства в Индии, писал ТАСС. Мужчину, находившегося в списках Интерпол, опознали сотрудники посольства.

По данным The Print, полиция Дели получила информацию, что у Саяхова будет встреча с кем-то рядом с российским посольством, таким образом он был задержан. Документы, удостоверяющие личность, предоставить не смог.

Полиция Индии заявила, что Саяхов признался в этом преступлении. Причем он сообщил, что планировал убийство и побег заблаговременно. Он рассказал, как они с другом уничтожали тело. Саяхов принес бензин и спортивный мешок, куда они положили расчленённые части тела девушки, затем вывезли в лес, что в 30 км от Уфы, где сожгли вместе с ветками кустарников.

«Уже год мы знали, где он живёт, с кем, чем занимается- и ничего не могли сделать. Боялись спугнуть. И он снова скроется где-нибудь. Теперь, похоже, все получилось, и он уже вряд ли выкрутится», — сообщил отец девушки Александр Фойкин.

Напомним, Вера Фойкина пропала 27 октября 2012 года после того, как осталась ночевать у своего давнего друга и одноклассника Руслана Саяхова. Утром, после того как сестра Любовь стала звонить и узнавать, почему Вера не вернулась домой, он заверил ее, что девушка от него куда-то уехала. Сам в тот же день улетел на Гоа по заранее купленной путевке. 9 ноября сожжённое тело нашли в лесу Чишминского района. Друг Саяхова, который вместе с ним летал на отдых, вернулся и на допросе признался, что помогал вывозить и сжигать тело девушки.

Отец Веры лично выезжал на поиски в Индию. «Следы его пребывания там мы находили везде, — рассказывал он. — Но вести поиски в этой стране очень сложно. Индия живёт в наших 70-х: полиция завалена горами бумаги, потому что компьютеров в участках нет и, значит, нет электронной базы. Для индийцев все европейцы на одно лицо, поэтому поиск по фото тоже мало что даёт».

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