Убивший Веру Фойкину житель Уфы скрывался в Индии 5 лет под видом гуру йоги
Стали известны подробности задержания находившегося в розыске Интерпола Руслана Саяхова.
Стали известны подробности задержания находившегося в розыске Интерпола Руслана Саяхова.
Руслан Саяхов, убивший и сжёгший тело жительницы Уфы Веры Фойкиной в 2012 году, в Индии стал популярным учителем йоги, к которому шли люди из далёких мест, пишет индийское издание The Print.
Руслан Саяхов через некоторое время после бегства обосновался в индийском городе Манали штата
Руслан Саяхов был задержан 14 сентября индийскими полицейскими при выходе из консульского отдела российского посольства в Индии, писал ТАСС. Мужчину, находившегося в списках Интерпол, опознали сотрудники посольства.
По данным The Print, полиция Дели получила информацию, что у Саяхова будет встреча с
Полиция Индии заявила, что Саяхов признался в этом преступлении. Причем он сообщил, что планировал убийство и побег заблаговременно. Он рассказал, как они с другом уничтожали тело. Саяхов принес бензин и спортивный мешок, куда они положили расчленённые части тела девушки, затем вывезли в лес, что в 30 км от Уфы, где сожгли вместе с ветками кустарников.
«Уже год мы знали, где он живёт, с кем, чем занимается- и ничего не могли сделать. Боялись спугнуть. И он снова скроется
Напомним, Вера Фойкина пропала 27 октября 2012 года после того, как осталась ночевать у своего давнего друга и одноклассника Руслана Саяхова. Утром, после того как сестра Любовь стала звонить и узнавать, почему Вера не вернулась домой, он заверил ее, что девушка от него
Отец Веры лично выезжал на поиски в Индию. «Следы его пребывания там мы находили везде, — рассказывал он. — Но вести поиски в этой стране очень сложно. Индия живёт в наших 70-х: полиция завалена горами бумаги, потому что компьютеров в участках нет и, значит, нет электронной базы. Для индийцев все европейцы на одно лицо, поэтому поиск по фото тоже мало что даёт».