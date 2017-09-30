В Ташкенте выгорел рейсовый автобус

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. В Ташкенте в субботу, 30 сентября, произошло очередное возгорание автобуса Mercedes, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Инцидент произошел в районе конечной станции метро «Буюк ипак йули» (бывшая Максима Горького) на улице Мирзо Улугбека. Фото происшествия появились в узбекистанских группах в социальных сетях.

По данным очевидцев, у автобуса полностью выгорел моторный отсек и задняя часть пассажирского салона. Никто из пассажиров не пострадал.

Узбекистанцы, привыкшие к подобным случаям, в очередной раз задались вопросом — неужели эту проблему решат только тогда, когда появятся потерпевшие или погибшие?

Sputnik Узбекистан уже не раз писал о проблеме возгорания столичных автобусов. Среди основных причин — замыкание электропроводки, использование некондиционных запасных частей, неприспособленность этих автобусов к местным условиям.