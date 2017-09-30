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11:38 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе парня убили в уличной драке и бросили тело у проезжей части

В Уфе на улице Сельской Богородской в уличной драке убили молодого человека. Тело погибшего обнаружили вечером в пятницу прямо у проезжей части, сообщил представитель правоохранительных органов.

Драка произошла вечером, в час-пик, возле дома по улице Сельской Богородской, 11. Как сообщил источник в правоохранительных органах, двое парней шли по улице, когда мимо них проехала машина. По невыясненным пока причинам, между ними произошел конфликт.

Из машины вышли трое молодых людей и набросились на двух пешеходов. Один из них — мужчина 35 лет — ударился головой об асфальт и умер на месте.

Второму причинили телесные повреждения. Он уже дает показания, но не может ни вспомнить марки машины, ни описать нападавших.

«Если вы явились очевидцем или засняли произошедшее на видеорегистратор, просим откликнуться», — сообщили в правоохранительных органах.

Очевидцев просят звонить по телефону 89174177307.

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