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11:57 (мск), источник: Sputnik.by

Нетрезвого пешехода сбила машина в Минске

С тяжелыми травмами пострадавший был доставлен в больницу, ему оказывают помощь врачи.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 сен — Sputnik. Наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, произошел поздно вечером в пятницу, 29 сентября, сообщили Sputnik в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

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Инцидент случился на улице Плеханова в столице. Пешеход, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил перейти дорогу на красный сигнал светофора. В темное время суток водитель легкового автомобиля не успел среагировать — произошел наезд.

«Пешеход 1984 года рождения получил тяжелые травмы», — сообщили в субботу в ГАИ.

На месте происшествия работали сотрудники скорой медицинской помощи.

Пострадавшего госпитализировали в Больницу скорой медицинской помощи.

Движение на участке дороги, где произошло ДТП, было временно ограничено.

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