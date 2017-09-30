Нетрезвого пешехода сбила машина в Минске
С тяжелыми травмами пострадавший был доставлен в больницу, ему оказывают помощь врачи.
С тяжелыми травмами пострадавший был доставлен в больницу, ему оказывают помощь врачи.
МИНСК, 30 сен — Sputnik. Наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, произошел поздно вечером в пятницу, 29 сентября, сообщили Sputnik в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Инцидент случился на улице Плеханова в столице. Пешеход, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил перейти дорогу на красный сигнал светофора. В темное время суток водитель легкового автомобиля не успел среагировать — произошел наезд.
«Пешеход 1984 года рождения получил тяжелые травмы», — сообщили в субботу в ГАИ.
На месте происшествия работали сотрудники скорой медицинской помощи.
Пострадавшего госпитализировали в Больницу скорой медицинской помощи.
Движение на участке дороги, где произошло ДТП, было временно ограничено.