Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посол ЕС заявил о жестком и сложном разговоре с Путиным в лифте
Любовь к соленому объяснили научно
Имея 50 тыс. руб., россиянин создал бизнес с выручкой 20 млрд руб
Ученые заявили о вреде кипяченой воды
Экс-главу компании-партнера «Зарубежнефти» казнят во Вьетнаме
Что думают о фильме «Матильда» посмотревшие его депутаты«Как история с Pussy Riot нанесла ущерб либеральному направлению, так и травля “Матильды” — патриотическому»
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Светская львица о Юлии Михальчик: не стала жертвой
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Квитко надела купальник, не скрывающий почти ничего - СМИ
Ковитиди: Порошенко «получил удар» от Путина
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Савченко назвала версию причины взрывов боеприпасов под Винницей
СМИ показали полет ракет Х-101 из кабины пилотов
Жильцам многоэтажек вернут общедомовое имущество
Отказывать в "дальневосточном гектаре" стали реже
Фоторепортажи
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
8Эрмитажные коты нашли новый дом
12:31 (мск), источник: ТАСС

В Екатеринбурге эвакуировали посетителей торгового центра «Мега»

Комментарием правоохранительных органов об инциденте ТАСС пока не располагает.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Посетителей торгового центра (ТЦ) «Мега» эвакуировали в субботу в Екатеринбурге, передает корр. ТАСС. Охранники ТЦ рассказали, что эвакуация проводилась после поступившего телефонного звонка, однако не уточнили, что именно сообщил звонивший.

По громкой связи центра объявили: «Эвакуация, информация для сотрудников — код 1000». Паники среди посетителей «Меги» не было. Все строго следовали инструкциям службы безопасности ТЦ.

Во время загрузки произошла ошибка.

ТАСС пока не располагает комментарием правоохранительных органов о данном инциденте.

Ранее сообщалось, что в пятницу более 60 зданий в Екатеринбурге было эвакуировано из-за массовых сообщений о минировании.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Минобороны опровергло заявления главы Генштаба ВСУ о размещении войск в Белоруссии
Более 28 тыс. пассажиров "ВИМ-Авиа" остаются за границей
Солдата, стрелявшего в сослуживцев, убили при задержании
Минфин: Киев в будущем не должен рассчитывать на поддержку МВФ
КНДР собралась провести очередные пуски баллистических ракет
CBS: отдых детей Трампа обошелся налогоплательщикам в $330 тысяч
Источник озвучил критерии отставок губернаторов
Ассанж: в Каталонии началась первая в мире интернет-война
В России официально разрешили продавать авиабилеты без багажа
Спорт
Российская катастрофа в Баку Женская сборная России по волейболу провалила чемпионат Европы в Баку, вылетев с турнира в четвертьфинале после разгромного поражения от команды Турции
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
Застройщики Петербурга распродают пригородные участки
Названы сроки достройки проблемного жилья в РФ
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь