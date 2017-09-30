В Екатеринбурге эвакуировали посетителей торгового центра «Мега»
Комментарием правоохранительных органов об инциденте ТАСС пока не располагает.
Комментарием правоохранительных органов об инциденте ТАСС пока не располагает.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Посетителей торгового центра (ТЦ) «Мега» эвакуировали в субботу в Екатеринбурге, передает корр. ТАСС. Охранники ТЦ рассказали, что эвакуация проводилась после поступившего телефонного звонка, однако не уточнили, что именно сообщил звонивший.
По громкой связи центра объявили: «Эвакуация, информация для сотрудников — код 1000». Паники среди посетителей «Меги» не было. Все строго следовали инструкциям службы безопасности ТЦ.
ТАСС пока не располагает комментарием правоохранительных органов о данном инциденте.
Ранее сообщалось, что в пятницу более 60 зданий в Екатеринбурге было эвакуировано