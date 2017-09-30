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12:33 (мск), источник: Sputnik

В Ташкенте за неделю раскрыто по горячим следам 17 преступлений

С начала года было задержано 1588 преступников, находившихся в розыске; кроме того, 432 человека, ранее числившихся пропавшими без вести, были возвращены по месту проживания.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Как сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента, в период с 21 по 28 сентября текущего года в столице было совершено 17 преступлений, которые раскрыты по горячим следам.

«В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий с начала месяца было раскрыто 58 преступлений», — говорится в сообщении.

Также в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий с начала года было задержано 1588 преступников, находившихся в розыске, с начала месяца — 173 преступника, а за неделю — 40 преступников, находившихся в розыске.

Указывается, что с начала года 571 человек был зарегистрирован в качестве без вести пропавших, из них с начала года найдены и возвращены по месту проживания 432 человека, с начала месяца — 40 человек, а в течении недели — 18 человек.

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