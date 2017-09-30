В Ташкенте за неделю раскрыто по горячим следам 17 преступлений
С начала года было задержано 1588 преступников, находившихся в розыске; кроме того, 432 человека, ранее числившихся пропавшими без вести, были возвращены по месту проживания.
С начала года было задержано 1588 преступников, находившихся в розыске; кроме того, 432 человека, ранее числившихся пропавшими без вести, были возвращены по месту проживания.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Как сообщает
«В ходе проведенных
Также в ходе проведенных
Указывается, что с начала года 571 человек был зарегистрирован в качестве без вести пропавших, из них с начала года найдены и возвращены по месту проживания 432 человека, с начала месяца — 40 человек, а в течении недели — 18 человек.