В Минске водитель легковушки врезался в светофор
30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель легкового автомобиля врезался в светофор, сообщили БЕЛТА в ОГАИ Московского РУВД.
30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель легкового автомобиля врезался в светофор, сообщили БЕЛТА в ОГАИ Московского РУВД.
Сегодня в 9.00 32-летний водитель двигался по пр. Жукова по третьей полосе со стороны ул. Аэродромной в направлении ул. Харьковской. При подъезде к пересечению с ул. Глаголева он увидел мигающий зеленый сигнал светофора. В результате резкого нажатия на педаль газа автомобиль ушел в неуправляемый занос, вылетел на разделительную полосу, сбив светофорный объект.
От удара легковушку вместе с мачтой светофора отбросило на встречную полосу движения проспекта Жукова, где в этот момент никого не было. Водитель не пострадал.