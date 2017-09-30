В Минске водитель легковушки врезался в светофор

Сегодня в 9.00 32-летний водитель двигался по пр. Жукова по третьей полосе со стороны ул. Аэродромной в направлении ул. Харьковской. При подъезде к пересечению с ул. Глаголева он увидел мигающий зеленый сигнал светофора. В результате резкого нажатия на педаль газа автомобиль ушел в неуправляемый занос, вылетел на разделительную полосу, сбив светофорный объект.