Полицейские в Екатеринбурге проверяют ряд зданий после «сообщений криминального характера»

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции проверяют несколько зданий в Екатеринбурге после поступивших телефонных звонков с «сообщениями криминального характера». Об этом сообщил ТАСС официальный представитель главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Действительно, ведется проверка нескольких объектов в Екатеринбурге после звонков с сообщениями криминального характера», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что все объекты, которые были проверены ранее, сейчас работают в обычном режиме. Опасных предметов там не нашли.

Ранее сообщалось, что в пятницу более 60 зданий в Екатеринбурге были эвакуированы из-за массовых сообщений о минировании.