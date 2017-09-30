Пострадавшие в аварии под Горячим Ключом отправляются в Нижний Новгород
Это те паломники, кто получил легкие травмы. В больницах края
Это те паломники, кто получил легкие травмы. В больницах края
Это те паломники, кто получил легкие травмы. В больницах края
Похороны погибших в страшном ДТП запланированы на воскресенье, 1 октября.
В минувший вторник на трассе М-4 «Дон» в районе поселка Молькино автобус столкнулся с грузовиком. Шесть человек погибли, 19 пострадали. Православные путешественники возвращались домой с экскурсии по святым местам Абхазии. Известно, что автобус принадлежал Нижегородской епархии. Тем временем расследование причин и выяснение деталей аварии продолжается.
В краевом следственном комитете завели уголовное дело по факту нарушения правил безопасности, повлекшего за собой смерть нескольких человек.