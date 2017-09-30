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14:06 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Пострадавшие в аварии под Горячим Ключом отправляются в Нижний Новгород

Это те паломники, кто получил легкие травмы. В больницах края по-прежнему остаются 14 человек.

Это те паломники, кто получил легкие травмы. В больницах края по-прежнему остаются 14 человек.

Похороны погибших в страшном ДТП запланированы на воскресенье, 1 октября.

В минувший вторник на трассе М-4 «Дон» в районе поселка Молькино автобус столкнулся с грузовиком. Шесть человек погибли, 19 пострадали. Православные путешественники возвращались домой с экскурсии по святым местам Абхазии. Известно, что автобус принадлежал Нижегородской епархии. Тем временем расследование причин и выяснение деталей аварии продолжается.

В краевом следственном комитете завели уголовное дело по факту нарушения правил безопасности, повлекшего за собой смерть нескольких человек.

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