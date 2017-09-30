ГАИ: ограждение спасло автобус от падения с уклона на МКАД
Старший инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ Октябрьского РУВД г. Минска Виктория Царук прокомментировала обстоятельства утренней аварии в столице.
Старший инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ Октябрьского РУВД г. Минска Виктория Царук прокомментировала обстоятельства утренней аварии в столице.
В субботу около пяти утра на участке Минской кольцевой дороги произошло
Подробности и обстоятельства ДТП прокомментировала старший инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ Октябрьского РУВД г. Минска Виктория Царук.
«Автомобиль Volvo двигался по второй полосе внешнего кольца МКАД и в районе 19-го километра совершил столкновение с двигавшимся по первой полосе автобусом. В результате данного столкновения автобус совершил наезд на металлическое ограждение, после чего выехал на внутреннее кольцо МКАД и наехал на боковое ограждение, которое спасло автобус от падения с уклона», — сообщила Царук.