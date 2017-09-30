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13:06 (мск), источник: Sputnik.by

ГАИ: ограждение спасло автобус от падения с уклона на МКАД

Старший инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ Октябрьского РУВД г. Минска Виктория Царук прокомментировала обстоятельства утренней аварии в столице.

Источник: Sputnik.by

В субботу около пяти утра на участке Минской кольцевой дороги произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и большегрузного автомобиля.

Подробности и обстоятельства ДТП прокомментировала старший инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ Октябрьского РУВД г. Минска Виктория Царук.

«Автомобиль Volvo двигался по второй полосе внешнего кольца МКАД и в районе 19-го километра совершил столкновение с двигавшимся по первой полосе автобусом. В результате данного столкновения автобус совершил наезд на металлическое ограждение, после чего выехал на внутреннее кольцо МКАД и наехал на боковое ограждение, которое спасло автобус от падения с уклона», — сообщила Царук.

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