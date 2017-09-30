В Екатеринбурге эвакуировали около 2 тыс. человек из ТЦ из-за возгорания

«Площадь возгорания составила 3 кв. метра. Оперативно, до прибытия пожарных персонал с огнем справился. Была организована эвакуация людей, эвакуировано около 2 тыс. человек», — сказал собеседник агентства.

По его словам, прибывшие пожарные провели проверку всех помещений и не обнаружили угроз. Объект продолжит работу в штатном режиме.

Представитель пресс-службы подчеркнул, что данная эвакуация не связана со звонками о минировании различных зданий в городе накануне.