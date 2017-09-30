В Екатеринбурге эвакуировали около 2 тыс. человек из ТЦ из-за возгорания
Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU — Возгорание в комнате матери и ребенка произошла днем в субботу в торговом центре «Мега» в Екатеринбурге, сообщили «Интерфаксу» в
Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU — Возгорание в комнате матери и ребенка произошла днем в субботу в торговом центре «Мега» в Екатеринбурге, сообщили «Интерфаксу» в
«Площадь возгорания составила 3 кв. метра. Оперативно, до прибытия пожарных персонал с огнем справился. Была организована эвакуация людей, эвакуировано около 2 тыс. человек», — сказал собеседник агентства.
По его словам, прибывшие пожарные провели проверку всех помещений и не обнаружили угроз. Объект продолжит работу в штатном режиме.
Представитель
Как сообщалось, волна эвакуаций прошла в Екатеринбурге днем в пятницу. Эвакуации проходили в здании областного правительства и администрации губернатора Свердловской области, в школах и детсадах, в вузах и торговых центрах города, в том числе в ТЦ «Мега». По данным мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, в городе было эвакуировано 72 объекта.