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13:55 (мск), источник: Интерфакс

В Екатеринбурге эвакуировали около 2 тыс. человек из ТЦ из-за возгорания

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU — Возгорание в комнате матери и ребенка произошла днем в субботу в торговом центре «Мега» в Екатеринбурге, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области.

«Площадь возгорания составила 3 кв. метра. Оперативно, до прибытия пожарных персонал с огнем справился. Была организована эвакуация людей, эвакуировано около 2 тыс. человек», — сказал собеседник агентства.

По его словам, прибывшие пожарные провели проверку всех помещений и не обнаружили угроз. Объект продолжит работу в штатном режиме.

Представитель пресс-службы подчеркнул, что данная эвакуация не связана со звонками о минировании различных зданий в городе накануне.

Как сообщалось, волна эвакуаций прошла в Екатеринбурге днем в пятницу. Эвакуации проходили в здании областного правительства и администрации губернатора Свердловской области, в школах и детсадах, в вузах и торговых центрах города, в том числе в ТЦ «Мега». По данным мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, в городе было эвакуировано 72 объекта.

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